ЕС готовит ограничение экспорта высоких технологий в Россию

Глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам министерского заседания СБ ООН по Украине в четверг, 22 сентября, заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, в который войдут меры, направленные на часть сотрудничества в области технологий, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга для СМИ Боррель сказал: «Евросовет изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имен. Также изучаем введение экономических санкций, направленных на технологическую часть наших отношений с Россией. Уже принятые санкции очень тяжелы и очень эффективны. ЕС не ослабит поддержку Украины и будет оказывать ей политическое, военное и дипломатическое содействие.

В свою очередь, Deutsche Welle сообщает, что официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что новые санкции ЕС против России могут включать ограничения на экспорт в Россию высоких технологий из стран ЕС, а также персональные санкции в отношении отдельных лиц и организаций.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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