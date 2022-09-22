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NewDayNews.ru

Четверг, 22 сентября 2022, 23:39 мск

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Борис Джонсон случайно поблагодарил Владимира Путина за «вдохновляющее руководство»

Фото: www.gov.uk

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего первого после отставки выступления в парламенте в четверг, 22 сентября, оговорился и выразил благодарность Владимиру Путина, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Джонсон сказал: «Благодаря героизму украинских сил, отчасти благодаря оружию, которое мы с гордостью предоставляем Украине… Хочу выразить благодарность, конечно, вдохновляющему руководству Владимира Путина… то есть, Владимира Зеленского, простите».

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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