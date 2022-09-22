Путин и наследный принц ОАЭ обсудили передачу иностранных наемников Эр-Рияду

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в четверг, 22 сентября, по телефону обсудили передачу Эр-Рияду иностранных наемников, воевавших в Донбассе, – сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении на сайте Кремля говорится: «Стороны также обсудили тему состоявшейся передачи Эр-Рияду иностранцев, незаконно воевавших в Донбассе в рядах украинских сил. Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе».

Президент России и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе саудовской стороны, обсудили вопросы обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке, – сообщила также пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится: «Рассмотрены вопросы российско-саудовской координации в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. С обеих сторон дана высокая оценка усилиям в рамках ОПЕК+, подтверждено намерение и впредь придерживаться достигнутых договоренностей».

В Кремле также сообщили, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд информировал, что на предстоящем 12-14 октября в Москве международном форуме «Российская энергетическая неделя» Саудовская Аравия будет представлена на достойном уровне.

«В ходе обмена мнениями по двусторонней повестке дня констатировано, что высокими темпами развиваются торгово-экономические связи, растет товарооборот, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях. Условлено о продолжении взаимодействия и личных контактов», – сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе телефонного разговора, сообщили в Кремле, наследный принц Королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заверил, что Саудовская Аравия будет активно участвовать в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Обсуждена тематика взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу. Мухаммед бен Сальман аль Сауд отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность Королевства активно участвовать в его деятельности», – говорится в сообщении Кремля.

В пресс-службе Кремля также отметили, что «в связи с отмечаемым 23 сентября 90-летием провозглашения Королевства Саудовская Аравия Владимир Путин просил передать сердечные поздравления и добрые пожелания Королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду и поздравил все руководство и народ страны с этой знаменательной датой».

Москва, Иван Бабурин

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