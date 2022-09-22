Чечня перевыполнила план по призыву на 254 процента

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в четверг, 22 сентября, заявил, что благодаря формированию новых подразделений министерства обороны РФ, план призыва в республике перевыполнен на 254%.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «В четверг провел совещание, посвященное теме призыва жителей ЧР на воинскую службу в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации. В республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников отечества.».

«Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», – завил глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

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