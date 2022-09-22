Украинские неонацисты готовят контрнаступление на севере ДНР

Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин поздно вечером в четверг, 22 сентября, не исключил, что в ближайшее время украинские неонацисты предпримут попытка контрнаступления на севере республики

В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, Пушилин говорит: «Ситуация на севере республики крайне сложная. Поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление. Союзные силы делают все возможное. Держу руку на пульсе, там, где это возможно, включаюсь в процесс».

Донецк, Иван Бабурин

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