российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 сентября 2022, 01:42 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Украинские неонацисты готовят контрнаступление на севере ДНР

Денис Пушилин, фото: «Донецкое агентство новостей»

Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин поздно вечером в четверг, 22 сентября, не исключил, что в ближайшее время украинские неонацисты предпримут попытка контрнаступления на севере республики

В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, Пушилин говорит: «Ситуация на севере республики крайне сложная. Поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление. Союзные силы делают все возможное. Держу руку на пульсе, там, где это возможно, включаюсь в процесс».

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине, Политика,