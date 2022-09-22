Британия призвала не признавать референдумы на освобожденных территориях Украины

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг, 22 сентября, призвал все страны отказаться признавать какие-либо результаты референдумов на освобожденных Россией территориях Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава британского МИДа сказал: «У нас есть информация, которая означает, что мы знаем, что Россия собирается провести фиктивные референдумы на суверенной украинской территории без каких-либо юридических оснований. Под угрозой насилия, после массовых перемещений людей в районах, которые подавляющим большинством проголосовали за независимость Украины. Мы знаем, что делает Владимир Путин – он планирует сфабриковать результаты этих референдумов, он планирует использовать это для аннексии суверенной украинской территории, и он планирует использовать это как дальнейший предлог для эскалации своей агрессии. Я призываю все страны отвергнуть этот фарс и отказаться признавать какие-либо результаты».

«Господин Путин должен понять, что мир наблюдает, и мы не сдадимся. Как члены Совета Безопасности мы должны безоговорочно отвергнуть попытки России аннексировать территорию Украины. Мы должны четко дать понять президенту Путину, что его нападения на украинский народ должны прекратиться, что не может быть безнаказанности для тех, кто совершает злодеяния и что он должен уйти с Украины и восстановить региональную и глобальную стабильность. Британия будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится», – заявил на заседании Совбеза ООН Джеймс Клеверли.

Лондон, Иван Бабурин

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