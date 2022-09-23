Минобороны РФ: Студентов, получающих первое высшее образование, мобилизация не коснется

В министерстве обороны России в пятницу, 23 сентября, заявили, что частичная мобилизация не затронет студентов, которые проходят первичное обучение в вузах РФ на очных или вечерних отделениях.

В оборонном ведомстве РФ сообщили следующее: «Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются».

Ранее в пятницу агентство Интерфакс, сообщало, что студенты заочной формы обучения российских вузов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации.

Напомним, что накануне в российском Генштабе заявили, что частичная мобилизация и осенний призыв в армию не касаются студентов очных отделений вузов.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский в четверг, 22 сентября, сказал: «Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет».

Москва, Иван Бабурин

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