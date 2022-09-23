Рогов: Зеленский приказал устраивать теракты для срыва референдумов

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в пятницу, 23 сентября, заявил, что Владимир Зеленский лично поставил задачу организовать теракты, чтобы сорвать проведение референдумов на освобожденных территориях, – сообщает «Радио России».

В эфире радиостанции Рогов сказал: «Поставлена задача на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины лично таким персонажем, как Зеленский, как Данилов и прочими подельниками шайки наркоманов и нацистов, устраивать террористические акты именно в дни проведения референдума, чтобы сорвать его и показать, что он был утоплен в крови. Я уверен, что ничего у них не получится».

Напомним, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы по вопросу о вхождении в состав России.

Мелитополь, Иван Бабурин

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