Россия планирует продемонстрировать США ракету «Сармат»

Россия запланировала до февраля 2024 года устроить показ новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» инспекционной группе из США, – сообщается на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, размещенному на портале госзакупок, до 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе».

Сообщается также, что инспекционной группе из США будут показаны «ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер. В ходе показа будут проводиться измерения при помощи рулетки, динамометра, уровней, отвесов и мерных реек. Также планируется изготовление 20 цветных фотографий».

«Основанием для такого показа является Договор между РФ и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)», – говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Отметим, что «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В).

Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели, как через Северный, так и через Южный полюс, преодолевая любые системы противоракетной обороны. Первый пуск «Сармата» по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года.

Москва, Иван Бабурин

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