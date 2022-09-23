Финляндия запрещает транзитный проезд для россиян с «шенгеном»

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции в пятницу, 23 сентября, заявил, что страна ближайшие дни запретит въезд российских туристов по шенгенским визам других стран, – сообщают СМИ со ссылкой на текстовую трансляцию, которую вела газета Helsingin Sanomat.

В ходе пресс-конференции глава финской дипломатии сказал: «Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, запрещен въезд в страну. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран. Транзит россиян будет запрещен. Будет разрешено только посещение друзей и родственников. Финляндия продолжит выдавать визы гражданам РФ, въезжающим в страну с целью работы, учебы и посещения родственников. Ограничения на въезд граждан РФ в Финляндию вступят в силу в ближайшие дни.

«Отказ проходить военную службу не является основанием для подачи иностранцем заявления на предоставление убежища в Финляндии», – заявил также глава МИД Финляндии.

Ранее сегодня сообщилось, что президент Финляндии Саули Ниинисте и правительство страны приняли принципиальное решение об ограничении въезда для россиян.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»