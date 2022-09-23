Кадыров назвал уклоняющихся от призыва «предателями и людьми второго сорта»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 23 сентября, в своем обращении к россиянам, уклоняющимся от призыва, назвал их «трусами, предателями и людьми второго сорта».

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта».

«Когда человек хочет расширить свою зону комфорта, он «до мозга костей патриот». При этом, когда государству нужна его поддержка и ему протягивают повестку, он не оказывается благодарным государству и верным народу защитником. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город. И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать», – пишет глава Чеченской республики в обращении к уклонистам.

Грозный, Иван Бабурин

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