Страны G-7 осудили референдумы на Востоке Украины и заявили об усилении санкций против России

Правительство ФРГ в пятницу, 23 сентября, распространило совместное заявление стран «Большой семерки», в котором говорится, что страны G-7 осуждают референдумы на востоке Украины и считают их нарушением международного права, – сообщают СМИ.

В заявлении стран G-7 говорится: «Мы, лидеры «семерки», решительно осуждаем фиктивные референдумы, которые Россия пытается использовать для создания мнимого предлога для изменения статуса суверенной территории Украины. Эти действия нарушают устав ООН и международное право, противоречат верховенству права. Мы готовы к созданию дальнейших экономических издержек для России, а также для физических и юридических лиц, внутри и за пределами России, оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинской территории».

Следует отметить, что «Большая семерка» планирует провести 25 октября в Берлине конференцию по вопросам восстановления Украины.

Берлин, Иван Бабурин

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