Завершился первый день голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях

Первый день голосования на референдумах на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях завершился в пятницу, 23 сентября.

Согласно данным Центральных избиркомов освобожденных территорий первый день голосования закончился со следующими данными по явке:

В ДНР Явка на референдуме в первый день голосования составила 23,64%, в ЛНР – 21,97%, в Запорожской области – 20,52%, в Херсонской области – 15,31%.

Как сообщают СМИ со ссылкой на избирательные комиссии территорий в которых проходили референдумы, голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях началось в 08.00 утра. По сообщению ЦИК ДНР в течение дня за голосованием в – республике следили около 130 иностранных наблюдателей.

В избиркоме Херсонской области заявили, что за ходом голосования следили наблюдатели из США и Франции.

Представительство ДНР в Москве сообщило, что в столице России открылось более 15 участков для голосования на референдуме.

В ЛНР в народной милиции республики сообщали, что в течение дня украинские неонацисты обстрелами пытались сорвать референдум. В некоторых городах республики досрочно завершили голосование из-за угрозы обстрелов .

Кроме того, ранее сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский лично поставил задачу организовать теракты на освобожденных территориях для срыва референдумов.

Москва, Иван Бабурин

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