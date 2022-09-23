Венгрия не будет отказывать в визах россиянам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу, 23 сентября, заявил, что его страна не намерена отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз, в том числе, многократных, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Сийярто сказал: «Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой. Вопрос виз – это вопрос в рамках шенгенских соглашений. У входящих стран есть процедура, как делать это. Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось».

Кроме того, глава венгерской дипломатии заявил, что Венгрия не согласится на введение санкций ЕС против России в энергетике и ядерной сфере.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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