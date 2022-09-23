Пилотов гражданской авиации в армию решено не призывать. По диспетчерам пока вопрос открыт

Президент профсоюза летного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук в пятницу, 23 сентября, заявил, что с руководством страны достигнута договоренность, согласно которой будет сформирован список работников авиации, которых частичная мобилизация не коснется, – сообщается на сайте РБК.



В интервью агентству Бойчук сказал: «Вопрос возможной мобилизации самых необходимых специалистов гражданской авиации, к примеру пилотов, урегулирован, они призываться не будут. Сейчас на уровне властей и компаний формируется перечень работников отрасли, на которых не будет распространяться частичная мобилизация. Ритмичной работе воздушного транспорта ничего не угрожает».

Следует отметить, что Профсоюз летного состава России объединяет более 20 тысяч человек, что составляет более половины летного состава крупнейших авиакомпаний страны.



РБК также сообщает, что президент Федерации профсоюзов авиационных диспетчеров (ФПАД) России Сергей Ковалев также сообщил о проведении консультаций в правительстве по поводу мобилизации авиационного персонала.

По словам Ковалева, на данный момент федеральные власти рекомендуют обращаться к губернаторам, так они отвечают за мобилизацию в регионах.

«Удается решать вопрос (с мобилизацией специалистов) в Якутии, Бурятии, Архангельской области. Но все это делается в ручном режиме. 15 специалистов Госкорпорации по организации воздушного движения из Магадана 22-23 сентября были отправлены в армию. Из Магадана запланирована отправка еще около десяти человек. Надеюсь, что они останутся, а всех отправленных удастся вернуть, иначе диспетчерский центр в Магадане может быть закрыт», – заявил президент Федерации профсоюзов авиационных диспетчеров России.

Москва, Иван Бабурин

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