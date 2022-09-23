Вашингтон с союзниками угрожает России дополнительными экономическими издержками за референдумы на освобожденных территориях Донбасса и Украины

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 23 сентября, заявила, что администрация США вместе с союзниками готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в ее состав части украинской территории по результатам референдумов, – сообщает ТАСС.

Комментируя проводимые референдумы о вхождении освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, пресс-секретарь Белого дома сказала: «Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед»,

Следует отметить, что ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщало, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вызывают «крайне нервную, истеричную» реакцию в странах НАТО и Евросоюза.

Вашингтон, Иван Бабурин

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