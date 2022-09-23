Минцифры: Список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации будет опубликован в понедельник

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в пятницу, 23 сентября, сообщило, что в срок до понедельника, 26 сентября, подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации.

В сообщении в Telegram-канале министерства говорится: «Дальнейшие действия по отсрочке от частичной мобилизации – Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября. Минцифры совместно с Минобороны прорабатывает форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации, она будет доступна на следующей неделе на портале «Госуслуг».

Ранее сегодня минобороны России заявило, что «для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение не призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов». Минцифры это решение поддержало.

Москва, Иван Бабурин

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