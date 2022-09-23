Власти США не рекомендуют американцам участвовать в боевых действиях против России

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге в пятницу, 23 сентября, заявила, что власти США призывают американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома сказала: «США приветствуют достижение договоренности об обмене пленными между РФ и Украиной, которая включала возвращение двух граждан США, взятых в плен на Украине. США признательны Украине за включение всех военнопленных, независимо от их национальности, в свои переговоры, и мы с нетерпением ждем воссоединения этих американских граждан со своими семьями. Мы также повторяем, что Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину. Те, кто участвуют там в боевых действиях, подвергаются серьезному риску. США не могут гарантировать их безопасность».

Вашингтон, Иван Бабурин

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