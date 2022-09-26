Новому премьер-министру Великобритании уже готовят вотум недоверия

Депутаты парламента Великобритании готовят вотум недоверия к новому премьер-министру страны Лиз Трасс, спустя всего 20 дней со дня ее утверждения на посту главы кабмина страны, – сообщает телеканал Sky News.

Sky News со ссылкой на источник в парламенте сообщает: «Трасс и министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг играют с экономикой на высшем уровне жизнями людей. Вы не можете иметь противоречащие друг другу денежно-кредитную политику и фискальную политику. В настоящее время внутри парламента происходят кулуарные дискуссии для того, чтобы найти сторонников, которые поддержат выдвижение вотума, чтобы затем вынести его публично».

Лиз Трасс официально стала премьер-министром Великобритании 6 сентября 2022года.

Лондон, Иван Бабурин

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