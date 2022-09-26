В ООН заявили, что украинский кризис может перерасти в ядерную катастрофу

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия в понедельник, 26 сентября, заявил, что конфликт на Украине может перерасти в глобальную ядерную катастрофу, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Кёрёши сказал: «У ситуации на Украине есть реальные риски стать глобальной ядерной катастрофой. Мы все знаем, что подобный конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия».

Следует отметить, что помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан со своей стороны заявил, что «власти США на очень высоком уровне заявили Москве, что применение Россией ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия. Вашингтон этому даст решительный ответ».

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, получали ли такой сигнал в Москве и как к нему относятся, сказал: «Оставляю без комментариев».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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