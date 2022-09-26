Сноуден получил российское гражданство

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 сентября, подписал указа, согласно которому экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену было предоставлено российское гражданство.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится: «В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки».

Москва, Иван Бабурин

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