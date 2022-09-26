Сирия намерена вернуть оккупированные Израилем Голанские высоты

Министр иностранных дел Сирийской арабской республики Фейсал Микдад, выступая на общеполитических дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, 26 сентября, заявил, что Сирия намерена восстановить свой суверенитет над Голанскими высотами, оккупированные Израилем в 1967 году, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава сирийского МИДа сказал: «Возвращение этой оккупированной территории является неотъемлемым правом Сирии. Мы будем защищать свою землю и проживающий на ней народ всеми законными средствами, добиваться привлечения к ответственности израильских агрессоров. Власти Израиля систематически нарушают международное гуманитарное право на Голанах путем расширения поселений и изменения демографической ситуации, а также путем разграбления природных ресурсов».

«Голаны находятся в сердце каждого сирийца, и наше право вернуться к линии границы, существовавшей на 4 июня 1967 года, – незыблемо, не подлежит торгу и не имеет срока давности», – заявил Фейсал Микдад.

Следует отметить, что резолюция № 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года признает незаконной аннексию Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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