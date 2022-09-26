Отклонены все кандидаты от Литвы в Европейский суд по правам человека

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила всех трех кандидатов от Литвы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), – сообщил в воскресенье, 25 сентября, телеканал LNK.



В новостной программе телеканала сообщалось, что «кандидаты в ЕСПЧ от Литвы были отклонены из-за несоответствующей процедуры национального отбора. Однако неофициально говорят, что Парламентская ассамблея Совета Европы может иметь претензии к образованию министра, который возглавляет рабочую группу, отбирающую окончательных кандидатов».

В свою очередь, министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила следующее: «Мы получили информацию о том, что на данном этапе получили отклонение списка. Были сомнения по поводу одного кандидата, но эта информация не является публичной».

На должности в состав ЕСПЧ претендовали кандидаты, прошедшие отбор Министерства юстиции: профессор Университета Миколаса Ромера Лира Якулявичене, судья Вильнюсского городского участкового суда Аисте Рачкаускайте-Бурнейкене и судья Верховного суда Литвы Гедиминас Сагатис.

Страсбург, Иван Бабурин

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