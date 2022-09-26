Зеленского номинировали на премию Сахарова «за свободу мысли»

Президент Украины Владимир Зеленский при поддержке четырех политических групп Европейского парламента в понедельник, 26 сентября, был номинирован на премию Сахарова Европарламента «за свободу мысли», – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что представитель Европейских консерваторов Яцек Сариуш-Вольский, в частности, заявил: «Президент служит вдохновением для всех украинцев в их противостоянии и в желании выиграть эту войну. Но он также и вдохновение для всех в Европе и во всем мире. Поэтому наша группа выдвинула президента Зеленского на премию Сахарова. Но премии нужно лицо. Президент – лицо украинского сопротивления против неспровоцированной и неоправданной войны российской агрессии».

Также на соискание премии были выдвинуты активист по защите окружающей среды из Колумбии, правозащитник из Бразилии Соня Гурара, основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж и корреспондентка телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Аклэ, убитая в Дженине.

Сообщается, что тайное голосование за трех финалистов состоится 13 октября в рамках совместного заседания комитетов по развитию и иностранным делам, после чего Конференция президентов определит победителя 20 октября и церемония награждения пройдет в рамках пленарного заседания в Страсбурге.

Следует отметить, что предыдущим обладателем премии Сахарова в 2021 стал Алексей Навальный, осужденный на 9 лет заключения в колонии строгого режима по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»