Получившему российское гражданство Сноудену Госдеп угрожает судом

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в понедельник, 26 сентября, заявил, что получивший гражданство России экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга пресс-секретарь госдепа сказал: «Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США. Вашингтон продолжает считать Сноудена гражданином США, хотя он и заявлял публично об отказе от гражданства».

«В связи с выдачей гражданства России Сноудену его могут мобилизовать для участия в спецоперации на Украине», – заявил Прайс, однако, подобное предложение уже опроверг адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин предоставил экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену гражданство РФ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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