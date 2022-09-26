Конгресс США одобрил выделение Украине еще 12 миллиардов долларов

Конгресс США в понедельник, 26 сентября, достиг предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 12 миллиардов долларов, – сообщает агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на источник сообщает, что участники переговоров о законопроекте, посвященном расходам США, в ответ на запрос администрации Джо Байдена согласились включить порядка 12 миллиардов долларов в новую помощь Украине.

Сообщается, что у Конгресса США есть крайний срок до 00 часов пятницы, 30 сентября, чтобы принять законопроект о расходах, который также будет финансировать широкий спектр правительственных программ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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