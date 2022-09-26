Обнародованы данные по явке на референдумах на Донбассе и в Запорожской и Луганской областях

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 сентября, где проходят референдумы о присоединении к России, к вечеру 26 сентября появились данные по явке в регионах по итогам четвертого дня голосования.



Общая явка по регионам к исходу второго дня голосования о вступлении в состав России выглядит следующим образом.

В Донецкой Народной Республике к концу дня 26 сентября приняло участие в референдуме о присоединении к России 86,89% от общего списочного числа.

По данным председателя ЦИК Луганской Народной Республики Елены Кравченко проголосовало 83,61%.

По данным главы ЦИК Запорожской области Галины Катющенко, явка составила 66,43 % с учетом голосования за рубежом.

В Херсонской области, по данным председателя ЦМК Марины Захаровой, явка составила 63,58 %.

Москва, Иван Бабурин

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