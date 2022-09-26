В Госдуме заявили, что на освобожденных территориях Украины может быть введен режим КТО

Замглавы комитета Госдумы РФ по безопасности Анатолий Выборный в понедельник, 26 сентября, заявил, что на освобожденных территориях ДНР, ЛНР и Украины для противостояния терактам со стороны киевского режима может быть введен режим контртеррористической операции (КТО), – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Выборный сказал: «Аналогичный режим был введен на территории Чеченской республики и был завершен с полным очищением этого субъекта от террористических бандформирований. Решение о введении режима КТО принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в то время как решение о проведении специальной военной операции принимается президентом России.

Москва, Иван Бабурин

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