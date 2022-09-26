НАТО собирается подписать с ЕС новую декларацию по развитию партнерства

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе в понедельник, 26 сентября, заявил, что пришло время для подписания новой декларации между альянсом и Евросоюзом, – сообщают СМИ.

В своем Twitter Столтенберг написал: «НАТО способствует безопасности и стабильности, поэтому мы считаем, что настало время согласовать новую совместную с Евросоюзом декларацию для развития партнерства. Также обсудили продолжающиеся боевые действия на Украине и усиление ее поддержки».

Брюссель, Иван Бабурин

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