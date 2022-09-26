Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 26 сентября, заявил, что в отношении Владимира Зеленского должно быть возбуждено уголовное дело о госизмене, – сообщает РИА Новости.

Владимир Рогов, в частности, сказал: «Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене. По сути, Зеленский является, иностранным шпионом».

Следует отметить, что ранее сегодня появились сообщения, что генпрокуратура Украины направила в суд обвинение в госизмене и пособничестве в отношении Рогова, как «пророссийски настроенного жителя Запорожья».

В ответ на обвинения киевского режима член главного совета администрации Запорожской области сказал: «Обвинения, выдвинутые в мой адрес, считаю смехотворными. Я всегда стоял на юнионистских позициях, считая что Украина и Россия – это искусственно разделенное в 1991 году сепаратистами единое целое, а украинцы и русские – один народ. Так что заочное судилище только подтверждает, что мы все делаем правильно. Если враги бесятся, значит, мы на верном пути».

Мелитополь, Иван Бабурин

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