Байден даст официальный обед в честь Макрона

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в понедельник, 26 сентября, заявила, что президент Джо Байден 1 декабря устроит государственный обед в честь президента Франции Эммануэля Макрона, – сообщает американское издание Politico.

В ходе брифинга Карин Жан-Пьер сказала: «Обед, запланированный на 1 декабря, станет первым государственным приемом главы другого государства Байдена после почти двух лет пребывания у власти. Задержка частично связана с пандемией Covid-19. Коронавирус, безусловно, задержал многие личные мероприятия, которые президент традиционно проводит в Белом доме».

«Визит президента Макрона и его жены Брижит подчеркнет глубокие и прочные отношения между Соединенными Штатами и Францией, нашим старейшим союзником. Наши тесные отношения с Францией основаны на наших общих демократических ценностях, экономических связях и сотрудничестве в области обороны и безопасности. Лидеры обсудят наше продолжающееся тесное партнерство в отношении общих глобальных проблем и областей, представляющих двусторонний интерес.

Президент Байден и Макрон встречались ранее, в том числе недавно на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, и тесно сотрудничали по ряду вопросов, например таких, как война на Украине», – сообщила представителям СМИ пресс-секретарь Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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