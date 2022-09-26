Минцифры обнародовало список из почти 200 специальностей, не подлежащих мобилизации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в понедельник, 26 сентября, опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов IT и связи.

В Telegram-канале министерства с приложенным списком специальностей и направлений, не подлежащих мобилизации говорится: «Рекомендованный список Минцифры России из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов IT и связи. Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости».

Следует отметить, что в перечень минцифры входят IT-специальности в таких направлениях, как: математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и другие.

«Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учетом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок. Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров», – говорится также в сообщении минцифры РФ.

Москва, Иван Бабурин

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