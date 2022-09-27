Госдума запросит МИД о возможности использования северокорейских рабочих

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова на заседании нижней палаты парламента во вторник, 27 сентября, заявила, что ее комитет намерен обратиться в МИД РФ по вопросу о возможном использовании в России рабочей силы из КНДР, – сообщают СМИ.

Комментируя соответствующее протокольное поручение депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаила Делягина и Олега Нилова Журова сказала: «Мы обязательно в рабочем порядке обратимся в МИД с этим вопросом и предоставим всю информацию для авторов поручения».

Как сообщает Интерфакс, в депутатском поручении была изложена просьба к комитету Госдумы по международным делам запросить у российского МИДа его «позицию о возможности и порядке прекращения соблюдения запрета на использование рабочей силы из КНДР с дальнейшим восстановлением режима организованного доступа и привлечения работников КНДР к строительным и иным объектам на территории РФ».

Россия прекратила привлечение граждан КНДР для работ на своей территории в 2017-м году в соответствии с решением ООН, – отмечается также в поручении Делягина и Нилова.

Москва, Иван Бабурин

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