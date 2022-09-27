Замглавы Нижнего Новгорода ушел добровольцем на Донбасс

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман во вторник, 27 сентября, стал добровольно мобилизованным, – сообщает РИА Новости.

В администрации Нижнего Новгорода сообщили: «Илья Штокман не подлежал мобилизации, однако принял решение добровольно пойти служить и был мобилизован 27 сентября. С сегодняшнего дня исполнение обязанностей возложено на Сергея Егорова».

Илья Штокману 47 лет, он воспитывает трех детей. В 1997 году закончил факультет вычислительной математики и кибернетики Нижегородского университета, в 2019 году – Высшую школу государственного управления при РАНХиГС. Трудовую деятельность начинал в качестве программиста и руководителя IT-проектов. В дальнейшем в разные годы занимал руководящие посты в коммерческих компаниях. В 2019 году стал победителем конкурса «Лидеры России». В августе 2020 года стал советником главы города Нижнего Новгорода. С 28 сентября 2020 года Штокман был назначен заместителем главы администрации города – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, с 14 декабря 2020 года – первым заместителем главы администрации города.

Нижний Новгород, Иван Бабурин

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