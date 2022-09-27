Столтенберг призвал страны НАТО срочно восполнять запасы вооружений

Генеральный секретарь блока НАТО Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами стран альянса по вооружениям во вторник, 27 сентября, заявил о необходимости пополнения истощенных поставками Украине запасов оружия, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном пресс-службой НАТО, говорится: «На заседании обсуждались потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее. Он также в очередной раз высказался о необходимости продолжать военную и финансовую поддержку Украины».

Брюссель, Иван Бабурин

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