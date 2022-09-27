Согласно данным по результатам обработки 100% протоколов, почти 98% проголосовавших на референдуме на участках на территории России высказались за вхождение Луганской Народной Республики в состав России.

По информации избиркомов, транслируемой в Москве в Едином центре сбора данных о референдумах, за вхождение ЛНР в состав России высказались более 394 тыс. человек.

За вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ высказались более 98% проголосовавших на референдуме на участках в России. По результатам обработки 100% протоколов «за» проголосовали 441 485 человек, или 98,69%.

По результатам обработки 100% протоколов за вхождение Запорожской области высказались 97,81% проголосовавших в России – более 38 тыс. человек.

Власти Херсонской области Украины заявили, что обработали 100% протоколов референдума о вхождении в состав РФ, собранных на участках в России. За вхождение в состав России высказались 96,75% участников голосования.

Напомним, что референдумы начались 23 сентября одновременно в четырех регионах: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосование завершилось во вторник в 16:00 мск.

В ДНР часть избирательных участков закрылась, однако некоторые еще продолжают работу и будут закрыты до 20:00 по московскому времени.

Москва, Иван Бабурин

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