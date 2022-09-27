ООН не намерена направлять миссию в Донбасс для проверки итогов референдумов

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник, 27 сентября, заявил, что Организация не планирует отправлять миссию для процедуры проверки истинности данных итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, – сообщают СМИ.
Отвечая на соответствующий вопрос, Дюжаррик сказал: «Нет, нет никаких планов участия в этом ООН в какой-либо подобной форме».
Нью-Йорк, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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