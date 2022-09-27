Совбез ООН сегодня вечером будет смотреть видеошоу с участием Зеленского

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 27 сентября, сообщил, что Владимир Зеленский приглашен сегодня вечером для участия в «очередном западном шоу» по видеосвязи на заседании Совбеза ООН по теме референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Сегодня в СБ очередное западное шоу по Украине, тема – проводимые сейчас референдумы. Подоплека и аргументы абсолютно понятны, говорить не о чем, но шоу должно продолжаться! Приглашен и главный шоумен, господин Зеленский, и опять по видеосвязи. Нам, разумеется, есть что сказать в ответ. Это как раз тот случай, когда западные «двойные стандарты» проявляются особенно четко. Как, кстати, и с видеовыступлениями украинского президента. Начало заседания в 22.00 мск.».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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