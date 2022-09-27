США не против обстрелов Украиной входящих в состав России территорий по результатам референдумов

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге во вторник, 27 сентября, заявил, что Соединенные Штаты не будут препятствовать Украине в применении передаваемого ей оружия на территориях, которые войдут в состав России по результатам референдумов, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Блинкен сказал: «Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории, включая возвращение территории, которая тем или иным образом была незаконно занята Россией. Поскольку для нас и украинцев нет никаких изменений в отношении территорий, аннексируемых русскими, украинцы продолжат делать все, что необходимо для возвращения отнятых у них земель. Мы продолжим их в этом поддерживать. США не будут признавать изменения статуса этих территорий и продолжат считать их частью Украины».

Вашингтон, Иван Бабурин

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