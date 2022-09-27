В крупнейших городах Великобритании готовятся акции протеста

Британская группа активистов «Enough is Enough» (С нас хватит!) во вторник, 27 сентября, заявила, что 1 октября, за день до начала ежегодной конференции консервативной партии Великобритании, в стране пройдут акции протеста против повышения стоимости жизни, – сообщает телеканал Sky News.

В сообщении на сайте организаторов протестов говорится: «Кризис стоимости жизни зашел слишком далеко. Пришло время выйти на улицы. Акции пройдут в 50 городах по всей Великобритании».

«Enough is Enough» также сообщает, что протесты затронут крупнейшие промышленные центры страны, такие, как: Лондон, Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль, Глазго и другие.

Как сообщает Sky News, организаторы протестов активно проводили кампании на протяжении всего кризиса стоимости жизни, призывая к реальному повышению заработной платы, сокращению счетов за электроэнергию, прекращению продовольственной бедности, обеспечению достойных домов для всех и увеличению налогов для самых богатых людей.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»