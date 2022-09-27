В руководстве Каталонии призывают провести референдум о независимости от Испании

Глава правительства Каталонии Пере Арагонес в ходе выступления в парламенте автономного сообщества во вторник, 27 сентября, заявил, что настаивает на том, чтобы правительство Испании заключило новое соглашение о проведении обязательного референдума о потенциальной независимости автономного сообщества, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления глава Каталонии сказал: «Я делаю инклюзивное предложение, потому что оно адресовано всем демократам, независимо от того, выступают они за независимость Каталонии или нет. Предложение, соответствующее международным требованиям.

Каталонии необходимо применить «закон о четкости референдума», используя тем самым политический опыт Квебека в Канаде. Учитывая опыт 2017 года, на этот раз Каталония не может принять решение без одобрения Мадрида. Даже если кому-то это не нравится, реальность такова – сегодня подавляющее большинство каталонцев хотят решить будущее страны путем голосования на референдуме».

Следует напомнить, что 1 октября 2017 года в Каталонии по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки властям Испании, а также решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования, тогда при явке 43%, проголосовали «ЗА» 90%, каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании распустило парламент Каталонии и ввело в автономном сообществе прямое правление.

Барселона, Иван Бабурин

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