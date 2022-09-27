Польша и Болгария призвали своих граждан покинуть Россию

Министерства иностранных дел Польши и Болгарии во вторник, 27 сентября, призвали своих граждан воздержаться от поездок в Россию или покинуть ее территорию, – сообщают СМИ.

На сайтах внешнеполитических ведомств Польши и Болгарии гражданам этих стран рекомендуется воздержаться от поездок, а тем, кто уже находится на территории Российской Федерации немедленно ее покинуть. Для выезда рекомендуется использовать коммерческие и частные транспортные средства, так как авиасообщения с Россией приостановлено.

В сообщении на сайте МИД Польши, в частности, говорится: «Резкое сокращения штата посольства и консульских учреждений на территории России ограничивает возможности дипломатических ведомств по оказанию помощи польским гражданам в случае возникновения у них проблем. В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств, эвакуация польских граждан может быть затруднена или вовсе невозможна».

В МИД Болгарии заявили, что «гражданам республики следует воздержаться от поездок в Россию из-за осложнившейся обстановки. Тем гражданам Болгарии, которые уже находятся в России рекомендовано в срочном порядке покинуть страну, используя для этой цели имеющиеся на данный момент транспортные средства».

«Всем, кто решит остаться в России, следует быть особо бдительными, а также избегать мест массового скопления людей», – говорится на сайте болгарского МИДа.



.

Варшава-София, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»