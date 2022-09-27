Медведев поздравил ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области с возвращением домой

Заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 27 сентября, поздравил Донецку и Луганску народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области с возвращением домой.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!»

В Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% – ЦИК.

В избиркоме Херсонской области заявили, что после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 87,05%.

В ЦИК ЛНР после обработки 100% бюллетеней сообщили, что за вхождение в состав России проголосовали 98,42% жителей республики.

Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий после подсчета 31,74% протоколов сообщил, что вхождение ДНР в состав России поддержали 93,95% граждан республики.

Москва, Иван Бабурин

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