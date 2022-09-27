Небензя в Совбезе ООН: Сегодня Донбасс и Херсонская с Запорожской областями отвернулись от Киева

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН во вторник, 27 сентября, заявил, что сегодня жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Сегодня от Киева отвернулось население не только Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул лбами два братских народа».

Также Василий Небензя заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с соблюдением всех избирательных норм.

«Знаю, что наши бывшие западные партнеры нас не услышат, точнее, сделают вид, что не услышали, однако скажу, что референдумы были проведены в условиях исключительной прозрачности и при полном соблюдении всех избирательных норм. Вхождение Донбасса в состав России принесет населению этих территорий мир», – сказал постпред России при ООН в ходе своего выступления на заседании Совбеза.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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