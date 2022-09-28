На Вацлавской площади в центре Праги в среду, 28 сентября, проходит массовая демонстрация против действующего правительства премьер-министра Петра Фиалы. Среди прочих у протестующих замечены транспаранты лозунгами: «Хватит поддерживать бандеровцев» и «Правительство в отставку». По данным полиции Праги, манифестация собрала несколько десятков тысяч участников, – сообщает Radio Prague International.

Согласно сообщениям чешских СМИ, демонстранты, собравшиеся 28 сентября на главной площади чешской столицы, держат плакаты с надписями: «Правительство в отставку», «Конец правительству больных духом, разумом и характером» и «Опять роем рожей землю» и «Хватит поддерживать бандеровцев». В месте проведения демонстрации развернута предвыборная агитационная палатка компартии Чехии и Моравии.

Согласно информации с сайта организаторов, заявляющих о себе как о «гражданах без конкретной политической принадлежности», инициаторы выдвигают требования заключить прямой договор с Россией о поставках российского газа по низким ценам.

Также организаторы протеста отвергают возможность принятия евро и требуют превращения Чехии в нейтральное с военной точки зрения государство.

Кроме того, участники манифестации выступают за продовольственную независимость Чешской Республики, выход Чехии из НАТО, ЕС, ООН и ВТО, за «прекращение планового разжижения народа украинскими беженцами» и «освобождение» отечественной промышленности от зависимости от иностранных компаний».

Как сообщают чешские СМИ, организатором демонстрации под названием «Чешская Республика на первом месте» выступили Иржи Гавел и Ладислав Врабел, которые в начале сентября уже стали инициаторами подобной манифестации, собравшей тогда около семидесяти тысяч человек.

По информации издания Novinky.cz, несколько дней назад Ладислав Врабел на своей страничке в одной из соцсетей, со ссылкой на «предварительные результаты 97 процентов общественного мнения, заявил, что освобожденные украинские территории Донецка и Луганска «присоединяются к Российской Федерации».

В свою очередь, ежедневник Hrot сообщает, что Ладислав Врабел недавно выступил в качестве гостя сербского отделения российского телеканала Sputnik, где в эфире призвал к большей ориентации Чехии на Россию.

Прага, Иван Бабурин

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