Тбилиси обвинил Лукашенко в нарушении госграницы

МИД Грузии в среду, 28 сентября обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении государственной границы за его посещение Абхазии, – сообщает ТАСС.

В заявлении грузинского МИДа говорится: «Министерство иностранных дел Грузии осуждает «визит» Александра Лукашенко в оккупированный регион Абхазии с нарушением государственной границы Грузии, что является грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права. Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах. Тбилиси призывает Минск не прибегать к таким действиям, которые противоречат принципам международного права».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»