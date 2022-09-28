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Среда, 28 сентября 2022, 18:55 мск

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Минобороны открыло горячую линию по частичной мобилизации

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная «горячая линия».

По телефонам «горячей линии» можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации»

Телефоны горячей линии Минобороны РФ: 8 (800) 100-77-07; 8 (495) 498-43-54; 8 (495) 498-34-46.

© 2022, РИА «Новый День»

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