Фон дер Ляйен заявила о желании лишить российский ВПК ключевых технологий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в среду, 28 сентября, заявила, что главной целью новых антироссийских санкций ЕС является «лишение оборонного комплекса РФ ключевых технологий», – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Фон дер Ляйен заявила: «Здесь главная цель – лишить российский оборонный комплекс ключевых технологий. Мы еще больше изолируем российскую экономику и наносим ей ущерб. Мы предлагаем ввести новые запреты на российские товары, это лишит Россию дополнительных 7 миллиардов евро. Еврокомиссия предлагает расширить список товаров, запрещенных к экспорту в Россию из стран ЕС. Это касается сектора авиации, электроники, определенных химических веществ».

Брюссель, Иван Бабурин

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