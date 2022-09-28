США намерены наказывать всех, кто помогает России проводить СВО

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в ходе выступления на слушаниях комитета по иностранным делам Сената Конгресса США в среду, 28 сентября, заявила, что Соединенные Штаты намерены вводить санкции против тех, кто помогает России закупать вооружения и технологии, – сообщают СМИ.

Сообщается, что отвечая на вопрос председателя комитета Роберта Менендеса о том, какие меры рассматривает администрация США в рамках введения дополнительных ограничений в отношении России из-за ситуации на Украине, Розенберг сказала: «Россия использовала доступные ей средства, чтобы попытаться компенсировать потери, экономические страдания, которые мы причинили с помощью введенных санкций. Тем не менее, дальнейшие приоритеты для нас, когда речь заходит о введении санкций и нашем жестком подходе, включают преследование более широких сетей посредников, которые помогают России с закупками вооружений и технологий для создания и поставки боевой техники, используемой на передовой».

Вашингтон, Иван Бабурин

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