Пентагон выделил Украине очередной пакет военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов

Министерство обороны США в среду, 28 сентября, объявило о выделении нового транша военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов. Учитывая новый пакет, объем выделенных США средств Украине с февраля достиг 16,2 миллиарда долларов, – сообщает французское агентство AFP.

Агентство со ссылкой на заявление Пентагона отмечает, что в новый пакет входят, в том числе, РСЗО HIMARS, системы противодействия БПЛА, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы.

Вашингтон, Иван Бабурин

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